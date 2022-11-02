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ترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل عصر أمس إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، كما كان في استقبال سموه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة، وسفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة محمد مرزوق الشبو، ورئيس بعثة الشرف سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت عبدالمالك بهدو.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.