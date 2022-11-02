أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي د.خالد مذكور المذكور بقرار مجلس الوزراء الموقر بإطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة لحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والأمنية والاجتماعية

وأبدى المذكور استعداد جمعية الاصلاح الاجتماعي بجميع قطاعاتها ولجانها للمساهمة في هذه الحملة الوطنية ، وتقدم بجزيل الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وإلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على جهودهما للقضاء على هذه الآفة بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما حفظ الله وطننا الغالي من كل آفة وسوء.