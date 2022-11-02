الرئيس المصري: دول أجنبية تتدخل في شؤون المنطقة عبر دعم الميليشيات

الرئيس العراقي أمام القمة العربية: ممارسات إيران أدت إلى تهديد الأمن المائي في العراق

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تُصرّ على تقويض حل الدولتين

ولي عهد الأردن في القمة العربية: القدس مركز دفاعنا عن هوية الأمة

استأنف القادة العرب ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في القمة ال31 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، جلسات القمة بعقد جلسة تشاورية مغلقة لبحث قضايا تتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التوافق حول عدد من المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

وأعقب الجلسة التشاورية جلسة عمل علنية حيث تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السسيسي مؤكدا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والأخطار واحدة.

وأكد السيسي، على ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ، مشيرا إلى أن القمة العربية في الجزائر تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية ، منبها إلى أن التحديات تشتد إقليميا وعالميا .

ودعا الرئيس السيسي ، في كلمته اليوم الأربعاء،أمام القمة العربية في الجزائر، إلى تبني مقاربة لتعزيز قدراتنا العربية، لافتا إلى أن مصر تطمح إلى شراكة فعلية مع دولنا العربية استنادا إلى ما يجمعنا من تاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعي العربي .

وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل دعم الجامعة العربية(بيت العرب) بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة ، معربا عن ثقته بأن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسة الجزائر للقمة العربية الحالية، ومشددا على أن مصر ستظل داعمة للأمن القومي العربي.

وأكد الرئيس السيسي ، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ، معربا عن تطلعه لأن تسفر قمة شرم الشيخ للمناخ عن حلول لقضايا المناخ .

وشدد الرئيس على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأعرب الرئيس عن سروره لتواجده في القمة العربية بالجزائر "بلد المليون شهيد" ، موجها الشكر والتقدير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين ولم تترك لنا خيارا الى النظر في مجمل العلاقات معها.

وأضاف في كلمته أمام القمة العربية بالجزائر: نأمل في تنفيذ مبادرة السلام العربية ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولتنا والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وطالب عباس في كلمته بتشكيل لجنة قانونية عربية لملاحقة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تواصل ترهيب الفلسطينيين وتنفيذ اعتقالات وإعدامات، مؤكدا أن إسرائيل تصر على تقويض حل الدولتين.

بدوره أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، أن ممارسات إيران أدت إلى تهديد الأمن المائي في العراق.

وقال في كلمته بالقمة العربية الـ 31 في الجزائر، إن التغييرات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والعالمي تؤكد أهمية القمة الحالية. وأضاف رشيد اننا نحرص على ان نكون مصدرا للاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.

وأكد ان العراق خاض حربا ضروسا ضد الإرهاب وهو مستمر في ملاحقة خلاياه.

كما أكد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن السلام العادل على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام يبقى الخيار الاستراتيجي لحل القضية الفلسطينية، مضيفا أن القدس مركز دفاعنا عن هوية الأمة.



وتطرق في كلمته أمام القمة العربية الـ 31 في الجزائر، إلى القضية الليبية واليمنية، مؤكدا ضرورة وجود حلول تعيد الاستقرار فيهما.

ودعا ولي العهد الأردني الأشقاء في العراق إلى المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار.

من ناحيته، أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ان الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مضيفا انه يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، كما يجب العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية، وضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء.



وتابع: التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها. رافضاً نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، مؤكدا سعي المملكة إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.



وقال بن فرحان ان المملكة تدعم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع وزير الخارجية السعودي انه يجب أن يتواصل الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن.