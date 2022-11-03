أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعا بنسبة 3% خلال الشهر.



ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الصناعة الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 8.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة (النفط والغاز) وقطاع المواد الأساسية بنسبة 4.4% و5.0% على التوالي.



ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم أجيليتي وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في شهر أكتوبر بنسبة 17.4% و14.3% على التوالي. وكان سهم المتكاملة القابضة وسهم كيبكو الأكثر تراجعا خلال الشهر بنسبة 14.2% و11.3% على التوالي.

ولفت «المركز» إلى موافقة هيئة أسواق المال على الاندماج بين الشركة التعليمية القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة تبادل أسهم قدرها 3.01 أسهم من بوبيان للبتروكيماويات لكل سهم في التعليمية القابضة.



وأعلن بنك الكويت المركزي أنه سيبدأ اختبار منتج جديد في مجال الدفع الآجل (Buy Now Pay Later)، ضمن إطار العمل الرقابي التجريبي قبل طرحها في السوق.

وفي نهاية أغسطس من عام 2022، ارتفعت قروض البنوك الكويتية للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9.4% على أساس سنوي.



كما قام البنك الدولي بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 8.5% لعام 2022، بما يمثل ارتفاعا عن التقديرات السابقة البالغة 5.7%. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 8.7% في 2022 مقارنة بنسبة 8.2% المتوقعة في وقت سابق.



وعلى صعيد المنطقة، كان أداء أغلب الأسواق الخليجية سلبيا، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.3% خلال أكتوبر. وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي والسعودية مكاسب نسبتها 6.8% و2.3% على التوالي.



وكان تعافي أسواق الخليج مقارنة بالشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار أوپيك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر. وسجل مؤشرا الأسهم في قطر وعمان انخفاضا بنسبة 2.2% و3.6% على التوالي خلال نفس الفترة.



ولفت تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابيا خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) مكاسب بنسبة 7.1% ومؤشر S&P 500 ما نسبته 8%.



وخيم التفاؤل على المستثمرين مع تزايد الآمال في تمهل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياساته المتشددة. وفي حين تفوق أداء أسهم الصناعات والطاقة، انخفضت أسهم التكنولوجيا مثل أسهم أمازون وميتا وميكروسوفت خلال الشهر.



وانتعش الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثالث من عام 2022، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال هذه الفترة، بأعلى من توقعات السوق. وجاء النمو مدفوعا بتقلص العجز التجاري نتيجة لانخفاض الطلب المحلي.



واختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، حيث سجلت أسعاره ارتفاعا حادا بنسبة 7.8% في أكتوبر 2022، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 21.9%.

وارتفعت أسعار النفط نتيجة لقرار أوپيك + بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو أكبر خفض لها منذ عام 2020.