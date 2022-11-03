أشاد محافظ «حضرموت» اليمنية مبخوت بن ماضي بالنشاطات الإنسانية والتنموية للكويت وجهودها النبيلة في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات الحيوية باليمن.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المحافظ خلال مراسم توقيع اتفاقية انشاء حاجزين مائيين في محافظة «حضرموت» أحدهما بتمويل لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية بالكويت والأخر بتمويل فاعل خير كويتي وإشراف الجمعية ذاتها وتنفيذ شريكها المحلي مؤسسة «ينابيع الخير» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وثمن بن ماضي جهود «جمعية النجاة» و«لجنة زكاة الفحيحيل» وشريكها المحلي على جهودهم المتميزة واهتمامهم الخاص بقطاع المياه لخدمة الأهالي في المناطق النائية.



وفي السياق أوضح رئيس مؤسسة «ينابيع الخير» توفيق محمد في تصريح صحافي أن الاتفاقية تقضي بإنشاء سد وادي «عتود» بمديرية «الضليعة» بسعة خزن بأكثر من 235 ألف متر مكعب بتمويل من «لجنة زكاة الفحيحيل» كأكبر مشروع يتم تمويله بهذا الحجم وتبلغ مدة إنجازه 16 شهرا.



وأوضح أن الاتفاقية شملت إنشاء سد «مهينة» بمنطقة «بين الجبال» في مديرية «أرياف المكلا» بسعة 2250 متر مكعب بتمويل فاعل خير من الكويت على أن يتم الإنجاز خلال 8 أشهر.