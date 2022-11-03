تطرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي الصادر عام 1787 في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين 20 مليون دولار و30 مليونا، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى عن هذا الدستور، على ما أعلنت دار سوذبيز الثلاثاء.



النسخة من هذا النص الدستوري الموقع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر 1787 على يد «الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها سوذبيز في نيويورك في نوفمبر العام الماضي في مقابل 43 مليون دولار.



وتشير دار سوذبيز إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما طبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.



ومن بين النسخ الـ 13، لاتزال 11 نسخة موجودة لدى مؤسسات ومتاحف، فيما الاثنتان المتبقيتان موجودتان لدى أفراد أو جهات خاصة.



وكانت النسخة المباعة في نوفمبر 2021 عائدة إلى هاوية الجمع الأميركي دوروثي تابر غولدمان، وقد اشتراها الملياردير الأميركي كينيث غريفين في مقابل سعر قياسي بلغ 43.2 مليون دولار. ثم أعارها مجانا إلى متحف في ولاية أركنساو.