جمدت مجموعة محافظة في البرلمان البريطاني عضوية وزير الصحة السابق في المملكة المتحدة مات هانكوك الذي كان عضوا في الحكومة عند بدء جائحة كوفيد-19، بسبب مشاركته المقبلة في برنامج لتلفزيون الواقع. وبحسب أحد المقربين منه، فإن النائب البالغ 44 عاما اغتنم «الفرصة المذهلة» للمشاركة في برنامج «I›m A Celebrity... Get Me Out Of Here!» («أنا مشهور... أخرجوني من هنا»)، وهو عمل تلفزيوني أبطاله مشاهير يعيشون مغامرات في الأدغال، وذلك لأن هانكوك «لم يعد يتوقع أن يؤدي أي مهام حكومية».



وبعد نجاحه في الوصول إلى مقره الجديد في 10 داوننغ ستريت، تجاهل رئيس الوزراء ريشي سوناك بصورة لافتة مات هانكوك بين حشود النواب المحافظين الذين أتوا لتهنئته.



وأعلن مسؤول الانضباط في الحزب المحافظ سايمن هارت أن الموضوع «خطير بما يكفي لإصدار أمر بتعليق العضوية مع أثر فوري».