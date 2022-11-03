الدوحة - فريد عبدالباقي



يواصل منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهة بنما الودية مساء السبت المقبل، في إطار مبارياته التجريبية استعدادا لخوض اللقاء الافتتاحي لمونديال قطر أمام منتخب الإكوادور مساء 20 نوفمبر الجاري على ستاد البيت.



ويعتبر المواجهة الودية أمام منتخب بنما هي التجربة الـ 15 منذ بدء معسكره الخارجي في أوروبا 2 يونيو الماضي.



ومن المقرر أن يخوض العنابي آخر مبارياته التجريبية في مدينة ماربيا الإسبانية أمام منتخب ألبانيا 9 نوفمبر الجاري، على أن يخوض المرحلة الأخيرة في الدوحة قبل مباراته المرتقبة أمام منتخب الإكوادور في مونديال قطر.



ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز عن قائمة العنابي يوم 14 نوفمبر الجاري، قبل أسبوع من اللقاء الافتتاحي أمام منتخب الإكوادور وينتظم في معسكر العنابي بإسبانيا 27 لاعبا سيقوم بالاستغناء عن لاعب واحد في القائمة.



هذا، وبدأت الدوحة في استقبال جماهير كأس العالم 2022، استعدادا لانطلاق البطولة، حيث تستعد الدوحة لاستقبال قرابة مليون ونصف مليون مشجع خلال منافسات مونديال قطر على مدار البطولة، وذلك بعد بيع قرابة 3 ملايين تذكرة.



إلى ذلك، يواصل حكام مونديال قطر 2022 استعداداتهم لإدارة مباريات البطولة، حيث بدأت أول من أمس آخر مراحل الإعداد بدخول الحكام في معسكر تدريبي بالدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على جاهزية الحكام من خلال الدورات التدريبية والمشاركات العملية بإدارة مباريات بطولة كأس حكام «فيفا» التي تنطلق 10 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الدوري القطري ماعدا نادي السد واستبداله بنادي الخور- درجة ثانية، وستشهد بطولة كأس حكام «فيفا» دخول التكنولوجيا الحديثة التي سيتم تطبيقها لأول مرة في كأس العالم، ومنها تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وتوثيقه.



وسيشارك في إدارة مباريات المونديال، 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، وضمت القائمة 4 حكام قطريين دوليين هم: عبدالرحمن الجاسم (حكم ساحة) وطالب المري وسعود أحمد (مساعدان) وعبدالله المري (حكم فيديو VAR).