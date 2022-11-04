في مبادرة تعكس التزامها بالنهوض بمسؤوليتها الاجتماعية حيال المجتمع الكويتي وصحة أفراده، وإيمانا منها بأهمية تقديم المساعدة والدعم للمجتمع الذي تنشط في أوساطه، قامت شركة عبد المحسن البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت بالاتفاق مع مركز إميجز للأشعة التشخيصية بتقديم خصم خاص وحصري بنسبة 50% على الفحوصات المتعلقة بسرطان الثدي لعملاء نيسان البابطبن خلال شهر أكتوبر.



يتضمن عرض التعاون الذي أبرمته شركة عبد المحسن البابطين مع مركز إميجز للأشعة التشخيصية الذي منح خصم 50% لعملاء نيسان الحاليين والمستقبليين على كل من التصوير بالموجات فوق الصوتية للثدي والتصوير الشعاعي للثدي (الماموجرام)، حيث تم ترتيب هذا العرض الحصري لعملاء نيسان البابطين انطلاقا من حرص الشركة على صحة عملائها وبهدف توعية الجمهور بخطورة مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه والتشجيع على إجراء الفحوصات الطبية، علاوة على أنه يأتي في إطار التضامن مع الجهود العالمية التي تكرس أكتوبر شهرا رسميا للتوعية بسرطان الثدي. وتجدر الإشارة إلى أن مركز إميجز للأشعة التشخيصية تأسس في عام 2010. وما يزال حتى الآن يتفرد بتميزه في تقديم أفضل خدمات تشخيصية آمنة وفعالة تضاهي أرفع معايير الجودة، متوجا مسيرة ارتقائه بنيله جائزة DICOE وشهادة الاعتماد من قبل الكلية الأميركية للطب الاشعاعي ACR، ولدى مركز إميجز للأشعة التشخيصية ثلاثة مراكز للتصوير التشخيصي بالأشعة في الكويت، تقع في مزايا الجابرية، مزايا بنيد القار ومزايا حولي.