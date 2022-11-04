بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية في شهر فبراير من كل عام، وبغية مشاركة جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بهذه الاحتفالات، ناقش مجلس أمناء الجائزة إمكانية تغيير مواعيد برنامج الاحتفالية الثقافي والإعلان عن الفائز ليصبح في شهر فبراير.



وكانت لائحة الجائزة، منذ انطلاقها عام 2015، قد حددت مواعيدها على النحو الآتي:



الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة في الأول من يناير حتى 31 مارس من كل عام.



إعلان القائمة الطويلة بتاريخ الأول من أكتوبر كل عام.



إعلان القائمة القصيرة بتاريخ الأول من نوفمبر كل عام.



إقامة احتفالية الجائزة والإعلان عن الفائز في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام.



وبعد نقاش، اتفق مجلس أمناء الجائزة على مواعيد جديدة وثابتة على النحو الآتي:



الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة في الأول من مارس حتى 31 مايو من كل عام.



إعلان القائمة الطويلة بتاريخ الأول من ديسمبر كل عام.



إعلان القائمة القصيرة بتاريخ الأول من يناير كل عام.



إقامة احتفالية الجائزة والإعلان عن الفائز في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام.



وعليه، فإن إعلان القائمة القصيرة للدورة الحالية (الخامسة 2021/2022) سيكون في الأول من يناير 2023. وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن القائمة الطويلة لهذه الدورة في الأول من أكتوبر الماضي. وبالنسبة لأعمال لجنة التحكيم، فهي تسير على أكمل وجه ودون أي تأخير. والجدير ذكره أن جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) هي الراعي الرسمي للجائزة، حيث تستضيف، في كل عام، احتفالية الجائزة في حرمها. كما تنظم البرنامج الثقافي المصاحب للاحتفالية في مركزها الثقافي. وينال الفائز بالجائزة مبلغ 20000 دولار أميركي، ودرع وشهادة الجائزة. كما ينال كتاب القائمة القصيرة مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي، ودرع وشهادة الجائزة.