أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب استقبال الترشيحات لجائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول «الذكاء الاصطناعي» بإشراف جامعة الدول العربية حتى 24 الجاري.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الجائزة تهدف للاستثمار في رأس المال الاجتماعي المتمثل بالشباب العربي من خلال إبراز جهودهم وتشجيع مبادراتهم وتكريم المتميز منهم بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل العربي المشترك المتعلق بالشباب وأهميته في التنمية المستدامة لخدمة المجتمعات العربية.



وأوضحت الهيئة أن شروط التقديم على الجائزة تنطبق على الكويتيين في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما وتكون أعمالهم في مجال الذكاء الاصطناعي على أن تقدم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).



وأضافت أن الجائزة ستكون بإشراف جامعة الدول العربية وتقييم الطلبات سيتم من خلال لجنة تحكيم مشكلة من قبلها على أن تكون معايير الفوز بالجائزة قائمة على الإبداع والتميز - الأصالة - الأثر على المجتمع - الاستدامة.



وأشارت إلى أن التكريم سيكون كذلك برعاية جامعة الدول العربية عبر منح الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بالدروع وشهادات التقدير لتشجيعهم على التميز وإبراز قصص نجاح الشباب العربي.