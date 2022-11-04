برعاية سامية تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية غدا السبت بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية، حيث أناب سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله لحضور حفل الختام وتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة الفائزين.



هذا، وصرح أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، مدير البطولة عبيد العصيمي بأن البطولة أقيمت على مدى 9 أيام وكانت ناجحة بكل المقاييس إداريا وفنيا، حيث التنظيم الذي يعتمد إستراتيجية درج عليها مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية التي تعتمد على استمرارية الاستعداد الدائم لمثل هذه البطولات والمناسبات التي ينظمها النادي.



وقد أسفرت نتائج اليوم السابع للبطولة عن فوز ناصر المقلد بذهبية مسابقة التراب الأولمبي للرجال، وفوز صلاح عبدالله الرشيدي بذهبية مسابقة التراب الأولمبي للناشئين، وفي مسابقة المسدس ضغط هواء 10م رجال حقق حمد عبدالله النمشان المركز الأول، فيما نالت عذاري عبدالرضا البلوشي المركز الأول في نفس المسابقة للسيدات.