أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، والفائزون هم: عادل محمد البقشي، أحمد نعيم عبدالدايم، أروى علي الغانم، بهزاد محمد رضى سلجوقي، ضاري إبراهيم الدعيج، فاطمة جعفر معرفي، حنان عبدالنبي الجزاف، حزوم قبلان الشمري، جوري جراح الوثيقي، محمد علي معبد، محمد إسماعيل إسماعيلي، محمد حجي بوشهري، ناصر بدر المحمد، سعد محمد الرميح، صقر محمد حاجي، شاه جهان الرحمن، شريفه محمد النصرالله، طلال إبراهيم معرفي، طالب البغلي، الشيخة سلوى الصباح حمد صباح الصباح (وتم التبرع فيها لمبرة مؤسسة مشاريع الخير).



ويقدم بنك برقان، بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار. وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.