تفوقت الجامعة الأسترالية بحصولها على خمس جوائز ذهبية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الابتكار والتكنولوجيا الثالث عشر «TICE» وحفل توزيع الجوائز الهندسي السادس EEA، حيث تطور المعرض ليصبح حدثا دوليا مهماً يحضره ضيوف مميزون وممثلو الوزارات والقطاع النفطي، بالإضافة إلى معاهد البحوث وعلماء وقادة القطاع الصناعي.



وأتت مشاركة كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية بهذا الحدث المرموق من خلال تقديم مشروعين بحثيين لجائزة التميز الهندسي وعرضين تقديميين وترشيح خريجين من كلية الهندسة على جائزة أفضل مهندس ناشئ، بالإضافة إلى عرض مشروع تخرج من قبل مجموعة من الطلاب.



جدير بالذكر مشاركة عضو هيئة التدريس لدى الجامعة الأسترالية د.سعاد الرضوان، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، حيث نجحت الجامعة في الحصول على الجائزة الذهبية ضمن فئة تقديم البحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس كل من د.رضا القضافي ود.مرتضى السبع، والجائزة الذهبية عن فئة ترشيد الطاقة المقدمة من قبل د.جان الأشقر، وفوز خريجي قسم هندسة البترول م.أبرار بن حسين وم.طيبة الأمغير بجائزة مهندس العام الناشئ، وأخيرا قدم كل من د.رنا ملحس ود.عادل يونس ورقتين فنيتين خلال المؤتمر.



وبهذه المناسبة، وتعليقا على هذا النجاح، قال الأستاذ المساعد ورئيس قسم هندسة البترول د.مرتضى السبع إن هذا التفوق دليل على مستوى طلابنا وتفانيهم بالإضافة إلى الجهود المستمرة والالتزام التام لهيئة التدريس، ونشعر بالفخر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المماثلة.