عبدالعزيز الفضلي



فيما تعمل وزارة التربية على تجهيز كشوفات الترقية بالاختيار للعام 2023، أخلى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري مسؤوليته عن اي تأخير في تخزين تقويم الكفاءة، لأي موظف يكون سببا في ضياع حقه في الترقية بالاختيار، داعيا مراكز العمل إلى ضرورة تخزين تقويم الكفاءة لجميع موظفي الوزارة.



جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة القطاع الاداري بالتربية رجاء بوعركي إلى وكيل التعليم العام اسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه.. إنه إعمالا لإحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن الترقية بالاختيار وما نصت عليه المادة رقم (24) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على: يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار وحيث تختص إدارة الموارد البشرية - مراقبة الشؤون الوظيفية - قسم الترقيات والعلاوات، بإعداد كشوف الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار وتنفذ حركة الترقيات بعد اعتمادها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، وذلك في المواعيد المحددة والتي تنص عليها النظم واللوائح المعمول بهذا الشأن، وحيث انه جار حاليا إعداد وتجهيز كشوف الترقيات بالاختيار للعام 2023، والتي من شروطها حصول موظفي الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس على تقديري امتياز للعام الدراسي (2021/2020)، (2022/2021) والعاملين بالإدارات العامة للعام الميلادي (2021) و(2022) وحرصا على عدم ضياع حقوق الموظفين فإن قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري يهيب بجميع مراكز العمل إلى ضرورة تخزين تقويم الكفاءة لجميع موظفي الوزارة من الرئيس المباشر واعتماده من الرئيس الذي يليه بالرئاسة على برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية عن الأعوام المشار إليها أعلاه، وذلك في موعد أقصاه 24/2/2023.



هذا، كما يخلي قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري مسؤوليته عن أي تأخير في تخزين تقويم الكفاءة لأي موظف يكون سببا في ضياع حقه في الترقية بالاختيار.