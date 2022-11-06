وصلت دفعتان جديدتان من اللاجئين السوريين من لبنان باتجاه الأراضي السورية، ضمن ما تطلق عليه الحكومة اللبنانية برنامج «العودة الطوعية»، رغم التحذيرات الأممية المتكررة بأن سورية لاتزال غير آمنة لعودة اللاجئين.



ووصلت دفعة من مخيمات اللجوء عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.



ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.



وأفاد موقع تلفزيون «سوريا»، بأن إحدى الدفعات انطلقت من سراي طرابلس بإشراف رئيس شعبة الأمن القومي في الشمال المقدم هادي حريري وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن العام اللبناني شملت التأكد من أسماء اللاجئين السوريين المسجلين لدى دوائر الأمن العام و«الراغبين بالعودة»، قبل أن تنقلهم الحافلات مع أمتعتهم إلى الحدود اللبنانية ـ السورية.

وأضاف أن 100 شخص تجمعوا في نقطة وادي حميد في عرسال قبل أن يغادروا إلى سورية عبر معبر الزمراني.