تشهد المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي قمة بين يوفنتوس وإنتر، ومواجهة «نارية» في ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو.



وتبرز مباراة ديربي إيطاليا بين يوفنتوس الجريح وإنتر الذي استعاد توازنه بفوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.



وسيتابع يوفنتوس الذي يعاني محليا وقاريا، مشواره في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد حلوله ثالثا في مجموعته وراء بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان.



أما في الدوري فيحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 22 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن المتصدر، في حين يحتل إنتر المركز السادس مع 24 نقطة.



كما تبرز مباراة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو حيث لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة. ويحتل روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة مقابل 24 لجاره.



إسبانيا



بعد أن أمضى سنوات أمام منافسه ريال بيتيس ومقارعته الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على اللقب، يدخل إشبيلية «ال غران ديربي» (الديربي الكبير) متخلفا بفارق كبير ومراكز كثيرة عن جاره في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



يحتل إشبيلية المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط مقابل 23 نقطة لجاره ريال بيتيس شريك أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.



وعلى الرغم من أن الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة هو أكثر مباريات الديربي الإسباني مشاهدة في العالم، إلا أن المنافسة الشرسة هي نفسها بين أكبر فريقين في إشبيلية.



يحلق ريال بيتيس عاليا في المركز الرابع تحت قيادة مدربه التشيلي مانويل بيليغريني برصيد 23 نقطة، بينما يقبع إشبيلية في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.



ويلعب أتلتيكو مدريد مع إسبانيول، وريال سوسييداد مع فالنسيا، وفياريال مع ريال مايوركا.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان، الوحيد الذي لم يخسر في مختلف المسابقات في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى، الى المحافظة على سجله على الصعيد المحلي عندما يحل ضيفا على لوريان الرابع ضمن المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وفاز فريق العاصمة الفرنسية في 11 من مبارياته الـ 13 حتى الآن مقابل تعادلين وسجل 36 هدفا مقابل 8 فقط دخلت شباكه، كما أنه فاز في أربع مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتعادل مرتين في طريقه إلى ثمن النهائي.



وتبرز مباراة مرسيليا الخامس وليون الثامن وكلاهما يسعى الى احتلال مركز مؤهل الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.



ويلعب ريمس مع نانت، وتولوز مع موناكو، وكليرمون مع مونبلييه، ونيس مع بريست، وليل مع رين.