تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اختتمت بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية أمس، والتي أقيمت في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية على مدى ثلاثة أيام.



وقد أناب سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر لحضور حفل الختام مساء أمس وتتويج الفائزين.



هذا، وقد وصل ممثل سمو ولي العهد إلى مكان الحفل، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإنابة محمود أبل ورئيس مجلس إدارة نادي الرماية م.دعيج العتيبي.



بدأ الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الرماية دعيج العتيبي كلمة بهذه المناسبة، بعدها تقدم ممثل سمو ولي العهد، محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، لتسليم الكؤوس والجوائز إلى الفائزين في البطولة.



وأعرب ممثل راعي البطولة محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله في تصريح للصحافيين عن تشرفه بتمثيل سمو ولي العهد في حضور ختام هذه البطولة الكبيرة التي شهدت مشاركة نحو 400 رام ورامية وشهدت مستويات مميزة.



وأشاد الشيخ مشعل الجابر بالتنظيم المميز للبطولة من نادي الرماية الكويتي الرياضي برئاسة دعيج العتيبي رئيس النادي ورئيس اللجنة المنظمة واخوانه أعضاء مجلس الإدارة مباركا لجميع الرماة والراميات الفائزين بمنافسات البطولة.



من جانبه، قال العتيبي في تصريح مماثل إن البطولة التي شهدت مشاركة مميزة من رماة من الكويت وقطر ظهرت بمستوى عال، مضيفا أن جميع منتسبي النادي يتطلعون سنويا إلى تنظيم هذه البطولة الغالية.