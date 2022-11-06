متى كانت آخر مراجعة للمخصصات المالية للطلبـة ومـا الآلية المتبعـة لمراجعتهـا بعــد جائحة «كورونا» وارتفـاع الأسعار ؟



وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالين إلى وزيري الصحة د. أحمد العوضي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، نصا على ما يلي:



سؤال إلى وزير الصحة،



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد مراكز الصحة المدرسية (طب الأسنان للأطفال) في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ وكم عدد العيادات في كل مركز؟ وكم عدد الأطباء فيها؟



2- ما آلية حجز المواعيد في هذه المراكز؟ وما آلية استقبال حالات الطوارئ للأطفال فيها؟



3- كم عدد ساعات العمل المخصصة لاستقبال المراجعين، وكم عدد المراجعين المسموح لهم بحجز مواعيد في اليوم الواحد؟



4- هل تستقبل عيادات الأسنان في مستوصفات المناطق السكنية حالات الطوارئ للأطفال؟



5- هل هناك عيادات أسنان في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير تستقبل حالات الطوارئ للأطفال خارج أوقات عمل عيادات الصحة المدرسية؟



6- هل هناك عيادات أسنان للطوارئ للأطفال في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير تعمل في ساعات الليل؟



سؤال إلى وزير التعليم العالي،



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدول الأجنبية من الجهات التالية (التعليم العالي - جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).



2- متى كانت آخر مراجعة لهذه المخصصات المالية؟



3- ما الآلية المتبعة لمراجعة هذه المخصصات المالية؟



4- هل راجعت وزارة التعليم العالي هذه المخصصات المالية بعد جائحة كورونا وارتفاع أسعار السكن والمأكل والملبس والوقود؟