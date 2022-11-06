محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أن جميع أطراف المشاجرة التي وقعت بمنطقة سعد العبدالله ومنهم حامل السلاح الناري وآخر كان يحمل ساطورا وأيضا لص الدورية وآخرون سيحالون إلى النيابة العامة اليوم بتهم جنائية، وهي: تبادل الاعتداء بالضرب وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص إلى جانب سرقة دورية وإتلاف مال الدولة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان بلاغا ورد يوم الأربعاء عن وقوع مشاجرة في منطقة سعد العبدالله، ولدى وصول رجال الأمن لم يعثر على أي من أطراف تلك المشاجرة.



وأضاف المصدر: مساء الخميس ورد بلاغ عن مشاجرة جديدة في المنطقة ذاتها، وعليه سارع رجال الأمن إلى موقع المشاجرة الجديد ليشاهدوا شخصا مطعونا تم نقله للعلاج وخلال ضبط المتشاجرين استغل أحدهم انشغال رجال الأمن وصعد إلى الدورية محاولا الهروب لتتم مطاردته وتوقف المتهم اضطراريا اثر اصطدم الدورية بعمود إنارة ليتم ضبطه.



وذكر المصدر أن التحقيقات خلصت إلى أن أحد أطراف المشاجرة طلب من أصدقائه وأقاربه الفزعة، فتجمعوا وتوجهوا إلى الطرف الآخر في الفريج نفسه حاملين أدوات حادة وسلاحا ناريا قبل التدخل الأمني وضبط جميع من كانوا في الموقع، كما قام رجال المباحث بضبط البقية استنادا إلى مقاطع مصورة وثقت المشاجرة وأطرافها.