ذكر مسؤول بوزارة الصحة في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني للصحفيين أن الولاية سجلت 279 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل عدد حالات المصابين بحمى الضنك الآن في خيبر باختونخوا إلى 19720، حيث تم نقل 13 مريضا إضافيا بالحمى إلى مستشفيات مختلفة في الإقليم ، وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 53 مريضا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف المسؤول أن أعلى عدد للحالات الجديدة في الولاية تم تسجيله في مدينة بيشاور وبلغ 142 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات في المدينة إلى .8141