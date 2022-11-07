أبقت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري اقتراح توسعة شارع سالم المزين بمنطقة خيطان على جدول أعمالها، وذلك لدعوة الإدارة العامة للمرور.



وقال المطيري إن اللجنة أحالت طلب وزارة الدفاع تخصيص طريق بعرض 40م مع حاراته التخزينية، ومتضمنا نفقا بطول 500 متر بدءا من الطريق الدائري 6.5 السريع وصولا إلى مشروع قاعدة عبدالله المبارك الجوية الكائنة ضمن حدود موقع مطار الكويت الدولي إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الصباح، وذلك لحين دعوة الهيئة العامة للطرق.



وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير نشاط فرع الغاز القديم بمركز ضاحية إشبيلية قطعة رقم 3 الى مخزن.