في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله لخطورته على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية، قام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة ميدانية بمنطقة صباح السالم للتأكد من التزام أصحاب العقارات بالشروط والضوابط البلدية بلائحة البناء، وعدم استخدام السراديب وأسطح المنازل في غير الغرض المرخصة من أجله.



وفي هذا السياق، كشف مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالوكالة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير علي الشمري أن الجولة التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي على السراديب المخالفة بمنطقة صباح السالم أسفرت عن توجيه 6 إنذارات هندسية لعقارات مخالفة، فضلا عن عمل 6 بلوكات. ولفت الشمري إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكل مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة والتأكد من التزام أصحاب العقارات بالقوانين واللوائح البلدية، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالغلق وتوجيه إنذارات بإزالة أسباب المخالفة بالإخلاء طواعية أو وضع بلوك على العقار.