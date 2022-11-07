مفرح الشمري



بعد تعرضها للإرهاق وارتفاع بسيط بالضغط، ترقد الإعلامية القديرة ماما أنيسة الملقبة بـ «أم الكويت» في المستشفى الأميري، وذلك بعد نصيحة الطاقم الطبي لها بالمكوث في المستشفى حتى تستقر حالتها الصحية.



وبعد انتشار خبر دخولها المستشفى أرسل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله باقة ورد يتمنى فيها الشفاء التام للإعلامية القديرة ماما أنيسة، كما اطمأن عليها هاتفيا وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتمنى لها الشفاء العاجل، وقاما وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا بزيارة ماما أنيسة وذلك للاطلاع على حالتها الصحية من الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى الأميري والاطمئنان عليها.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء»، ذكر د.عامر جعفر أن عمته المربية الفاضلة ماما أنيسة حالتها الصحية مستقرة، وهي بانتظار أوامر الطاقم الطبي بالسماح لها بالخروج من المستشفى وعودتها الى منزلها.



«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل للمربية الفاضلة ماما أنيسة، وأن يلبسها الله ثوب الصحة والعافية وأن يحفظها من كل مكروه.