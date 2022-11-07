1000 دينار دعم مالي لجميع الفرق المسرحية المشاركة في عروض المهرجان الرسمية

إلغاء جائزة «المتناغم» واستحداث جائزة لأفضل تأليف.. والجائزة الكبرى ستحمل اسم فنانة كبيرة

مفرح الشمري



بدأت الهيئة العامة للشباب، ممثلة بمديرها العام د.مشعل الشاهين الربيع، التحضيرات الأولية لتنظيم فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أيام المسرح للشباب، وذلك في شهر مارس 2023 على خشبة مسرح الدسمة، وذلك لإيمان المسؤولين في الهيئة بأن الشباب الكويتي هم الثروة الحقيقية، ولهذا لا يدخرون جهدا في مساندتهم، ودعمهم وتشجيعهم لتحقيق ما يطمحون إليه من خلال استمرارية هذا المهرجان الذي يعتبر بمنزلة البيت الكبير الذي يحتضن الشباب المبدع في الكويت، وذلك بعد الإنجازات التي حققوها منذ الدورة الأولى لمهرجان أيام المسرح للشباب الذي أقيمت عام 2003. الاجتماعات التحضيرية للاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة عشرة والتي جمعت المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين الربيع ونائب المدير العام لقطاع الشباب حسام الصالح والوكيل المساعد نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب مشعل رشيد السبيعي ورئيس فرقة مسرح الشباب محمد المزعل، أسفرت عن العديد من القرارات المفرحة للشباب المسرحي المبدع، أولها تقديم دعم مادي لجميع الفرق المسرحية التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان قيمته 1000 دينار، وذلك لتجهيز عروضها وتقديمها بالمستوى المطلوب، وهذا الدعم تقدمه الهيئة العامة للشباب للمرة الأولى منذ انطلاق هذا المهرجان.



أما ثاني القرارات المفرحة فهي إلغاء جائزة أفضل عرض متناغم مع استحداث جائزة أفضل تأليف مسرحي، وهي جائزة مختلفة عن أفضل نص مسرحي مشارك في المسابقة الرسمية، والجائزة المستحدثة مسموح أن يشارك بها الجميع سواء لديه نص مسرحي مشارك في المهرجان أو لا، ولكن يجب أن يكون سن المشارك بين 16 و34 عاما، والذي يفوز نصه في هذه الجائزة المستحدثة يتكفل مسرح الشباب بتنفيذه في دورة المهرجان المقبلة.



هذا الدعم الكبير من الهيئة العامة للشباب بتقديم الدعم المادي للفرق المسرحية التي ستشارك في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أيام المسرح للشباب واستحداث جائزة لأفضل تأليف مسرحي دليل واضح على اهتمام المسؤولين بالهيئة بالشباب المسرحي المبدع لتقديم أفضل ما لديهم في هذا المهرجان الذي تتزامن أنشطته مع الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يوافق 13 مارس من كل عام.



وفيما يخص أعضاء اللجنة الفنية، سيتم إعلان أسمائهم في غضون الأيام المقبلة، وهي لجنة مكونة من أكاديميين ومختصين وعدد من الشباب المبدع، وستكون هذه اللجنة مختصة باختيار العروض المسرحية، بالإضافة الى اختيار النصوص المسرحية المشاركة في جائزة أفضل تأليف.



وتسبق إقامة المهرجان، تنظيم فعاليات موسيقية وورش في جميع المجالات في الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك في أكاديمية الإعلام والفنون بمنطقة الدعية، وسيتم تكريم المميزين بتلك الفعاليات والورش بالمركز الإعلامي لمهرجان أيام المسرح للشباب بحضور الوكيل المساعد نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب مشعل رشيد السبيعي.



يذكر أن الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أيام المسرح للشباب عدد جوائزها 13 جائزة والجائزة الكبرى ستحمل اسم فنانة كبيرة سيفصح عن اسمها في اجتماعات مسؤولي الهيئة المقبلة.