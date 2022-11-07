أعلن مستشفى جابر الأحمد نجاح قسم الجراحة في إجراء أول منظار جهاز هضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي ‎للتعرف على أورام القولون والمعدة بدقة متناهية عبر تقنية تطبق للمرة الأولى بالكويت.



وقال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى د.سليمان المزيدي، في تصريح صحافي أمس، ان التقنية الحديثة المستخدمة تعبر عن التطور التكنولوجي المتسارع في هذا الشأن، مبينا أن هذا الجهاز يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الزوائد اللحمية بالقولون والمعدة.



وأضاف د.المزيدي أن الذكاء الاصطناعي أعطى دقة متناهية في كشف الأورام التي كانت لا ترى بالعين المجردة، لافتا إلى أن القسم حاليا لديه 19 غرفة عمليات تجري بين 30 و40 حالة من العمليات الكبرى بشكل يومي بأفضل التقنيات الحديثة التي تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.



من جانبه، أكد رئيس وحدة جراحة القولون والمستقيم بالمستشفى وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الكويت د.أحمد الخميس في تصريح مماثل أنه أثناء إجرائه المنظار للمريض اكتشفت زائدة لحمية وتمت إزالتها بفضل الجهاز ودقته المتناهية، مضيفا أن الهدف من هذا الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء إجراء مناظير القولون أو المعدة هو زيادة معدل الكشف عن الأورام الحميدة في وقت إجراء التنظير القولوني ما يسهم في سرعة ودقة الاكتشاف وتحسين النتائج السريرية.



من جهته، قال اختصاصي أول جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم بالمستشفى د.بدر الشعبان في تصريح آخر ان من أكبر أسباب الأورام في القولون والجهاز الهضمي هو تكون الزوائد اللحمية والتي تتكاثر مع تقدم العمر.