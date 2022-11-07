حنان عبدالمعبود



أعلنت منسقة برنامج تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار، مديرة إدارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.منى الصميعي عن انطلاق أسبوع الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت تحت شعار «لننهض بالرضاعة الطبيعية: نثقف وندعم».



وشددت العصيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية على اهتمام الهيئة والشركاء المعنيين من وزارة الصحة والمنظمات الدولية بهذه المناسبة، مشيرة إلى حرص فريق دعم الرضاعة الطبيعية في الهيئة على تنظيم أنشطة هذه المناسبة على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتة إلى ان نتائج برنامج الترصد التغذوي عام 2019 بينت ان 91% من الأمهات تلقين مساعدة ونصائح عن الرضاعة الطبيعية أثناء تواجدهن في المستشفيات الحكومية والخاصة و50% بدأن الرضاعة الطبيعية مبكرا خلال الساعة الأولى بعد الولادة أثناء تواجدهن في المستشفيات الحكومية والخاصة.



وأوضحت ان 94% من الأمهات أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خلال 2019 و30% فقط استمررن بالرضاعة الطبيعية عند عمر 3 أشهر و23% استمررن لعمر 6 أشهر و9% فقط استمررن حتى سنة وسنتين، لافتة إلى ان 72% من الأطفال تم إعطاؤهم الأغذية التكميلية إلى جانب الرضاعة في الوقت المناسب الموصى به من منظمة الصحة العالمية وهو بعد الشهر السادس و65% من الأطفال تم إرضاعهم باستخدام الزجاجة والحلمات الصناعية، لافتة إلى ان هذه النتائج بينت التقدم الملحوظ في جميع المؤشرات ماعدا مؤشر الرضاعة الطبيعية الخالصة والاستمرار بالرضاعة الطبيعية إلى عمر سنة وسنتين، الذي لايزال منخفضا على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال.



ولفتت إلى أن الهيئة سوف تقوم بالنشر وحشد التأييد لضمان زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة فقط لحليب الأم إلى عمر 6 أشهر، مؤكدة تعاون مكتب منظمة الصحة العالمية بالكويت خلال أكتوبر الماضي لزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية باستهداف المستشفيات الخاصة من خلال برنامج توجيهي لمبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال، والتي تهدف إلى ضمان حصول الأمهات والأطفال حديثي الولادة على الرعاية المناسبة قبل وأثناء إقامتهم في المنشأة التي تقدم خدمات الأمومة والمواليد.



من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسد حفيظ: يجب ان نعمل جميعا لزيادة المعدلات الوطنية للرضاعة الطبيعية من أجل صحة أفضل ورفاهية لجيل المستقبل، لافتا إلى ان أفضل حليب للأطفال هو لبن الأم، حيث يلبي جميع احتياجات الأطفال الغذائية ويتمتع الأطفال الذين ينالون رضاعة طبيعية بحماية من الأمراض على المديين القصير والبعيد حيث تنخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الربو والسمنة ومرض السكري من النوع الأول.