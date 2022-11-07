أعلنت الاستخبارات التركية اغتيال قيادي بارز في «حزب العمال الكردستاني» (PKK) في ريف الرقة بسورية.



وقالت كالة «الأناضول» أمس إن الاستخبارات التركية استهدفت المدعو قيس برهو سوليف في مدينة عين عيسى بريف الرقة.



ووصفت سوليف بأنه مسؤول في «بي كي كي» ووحدات حماية الشعب الكردية (ي بي جي) التي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب، في مدينة عين عيسى شمالي سورية.



وأكدت نقلا عن مصادر أمنية (لم تسمها) أن سوليف يحمل الجنسية العراقية وكان اسمه الحركي «أزاد».



وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الاستخبارات التركية استهداف قيادي بارز في تنظيم «ي بي جي» بعملية نفذتها في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، شمال شرقي سورية.



وبحسب معلومات نقلتها وكالة «الأناضول» من مصادر أمنية، حينئذ، فإن الاستخبارات استهدفت القيادي الإرهابي أيوب ياقوت الملقب بـ «آميد دورشين»، مشيرة إلى أنه كان مسؤول «كتيبة التخريب» في تنظيم «​​​​​YPG».