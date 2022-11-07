الشيخ نواف السعود: نثق بقدرة القيادات الجديدة على تحقيق رؤية المؤسسة لتطوير القطاع

التعيينات تكشف عدم الاستمرار في دمج مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية المتشابهة



أحمد مغربي



حسمت مؤسسة البترول الكويتية تعيين قياديي القطاع النفطي أمس، وذلك بعد انتظار دام لأكثر من 6 أشهر، وتحديدا منذ تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.



وجاء في التشكيل الجديد لقياديي الشركات النفطية والقطاعات التابعة لمؤسسة البترول تسمية 10 مسؤولين ليتولوا قيادة القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة، وأظهرت القائمة تغييرات كبيرة على مستوى المناصب القيادية في الشركات النفطية التي سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022، وجاءت كالتالي:



1 ـ أحمد جابر العيدان ـ رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت.



2 ـ وضحة أحمد الخطيب ـ رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الوطنية الكويتية.



3 ـ وليد خالد البدر ـ رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.



4 ـ نادية بدر الحجي ـ رئيسا تنفيذيا لشركة صناعة الكيماويات البترولية.



5 ـ محمد سالم الحيمر ـ رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.



6 ـ شافي طالب العجمي ـ رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية.



7 ـ خالد نايف العتيبي ـ رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية لنفط الخليج.8 ـ الشيخ خالد أحمد الصباح ـ عضوا منتدبا للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط بالوكالة.



9 ـ هشام أحمد الرفاعي ـ عضوا منتدبا لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية.



10 ـ بدر إبراهيم العطار ـ عضوا منتدبا لقطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر عن كامل ثقته بقدرة القيادات النفطية الجديدة على تحقيق رؤية المؤسسة الى واقع ملموس والوصول الى الهدف المنشود نحو تطوير القطاع في الكويت.



كما اشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالدور المحوري الذي قدمته القيادات النفطية السابقة والبصمات الجوهرية التي تركتها والتي ساهمت بدفع عجلة التطور والنجاح للقطاع النفطي الكويتي، سائلا المولى العلي القدير لهم النجاح والتوفيق.



ووفقا للقرارات التي اتخذها مجلس ادارة «مؤسسة البترول»، فإنه يلاحظ عدم الاستمرار في دمج مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية المتشابهة في الاعمال، كما كان معمولا في السابق، حيث تمت تسمية 8 قياديين للشركات النفطية، مع منصب وحيد هو منصب العضو المنتدب للتسويق العالمي وتقلده منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة.