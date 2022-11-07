محمد الجلاهمة



أسفرت الحملات التي نفذها رجال الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 4 من نوفمبر الجاري، عن ضبط 45 شخصا من جنسيات مختلفة لتعاطيهم المخدرات والمواد المسكرة، وتحرير نحو 32000 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 106 أحداث ومستهترين بينهم 51 أحيلوا إلى نيابة الأحداث لقيادة مركبات من دون رخصة سوق.



هذا، وضبط رجال المرور 47 حدثا، فيما ضبط 4 في حملات النجدة، أما المتعاطون فسقط منهم في شباك النجدة 42 متعاطيا وضبط 3 في حملات المرور، وصودرت كميات كبيرة من الحبوب وسجائر الحشيش وطلقات وكذلك أدوات تعاط متعددة.



وأظهرت إحصائية إدارة المرور الى جانب ضبط الأحداث والمستهترين تحرير 30426 مخالفة وتوقيف 16 شخصا (انتهاء إقامة) و11 مطلوبا و33 مركبة مطلوبة أيضا.



أما إحصائية شرطة النجدة فتضمنت تحرير 1134 مخالفة وتحويل 33 مطلوبا (جنائي ومدني) إلى الجهات المختصة وتوقيف 59 وافدا منتهية إقاماتهم.