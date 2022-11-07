سعود عبدالعزيز



أحال رجال جمرك مطار الكويت الدولي وافدا مصريا اثر ضبطه من قبل أحد المفتشين لدى دخوله البلاد امس وبحوزته 50 حبة مخدرة قام بإخفائها داخل أمتعته، ومن المقرر اعادة الوافد الى موطنه وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.



من جهة أخرى، ألقى رجال مخفر شرطة عبدالله المبارك القبض على شخص من غير محددي الجنسية، وقد عثر داخل مركبة رباعية كان يستقلها على 90 زجاجة خمر مستوردة متنوعة، واعترف البدون الموقوف بالاتجار في المضبوطات للإنفاق على معيشته داخل الكويت نظرا لتعطله عن العمل، حسب ادعائه.