بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وإنجاز الاستحقاقات الدستورية ومنها تشكيل حكومة للنهوض بالبلد وتوفير الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والحياتي للمواطنين، باختيار رئيس على مسافة واحدة من الجميع يعمل على تفعيل مؤسسات الدولة حيال التحديات الراهنة.



وشدد خلال جولة روحية واجتماعية في بلدة الجاهلية على «الرسالة التي انطلق منها منذ توليه مسؤولياته في موقعه لحفظ المجتمع التوحيدي وإعلاء شأن الطائفة وتطوير مؤسساتها ومرافقها المختلفة، وعلى وجه الخصوص مشيخة العقل والمجلس المذهبي»، معتبرا ان «تحقيق الغايات المرجوة يتطلب تضافر الجهود والطاقات وتوفير المناخات الايجابية وتذليل بعض العقبات للوصول الى الاهداف المنشودة، والتي يأتي في رأس اولوياتها وحدة الصف والكلمة وجمع الشمل، وتلك ثوابت نحن احوج ما نكون الى التمسك بها اكثر من اي وقت مضى، في ظل تحديات جمة يفرضها الواقع العام وتنبه الى ما هو اصعب بكثير».



مؤكدا «إن ابواب دار الطائفة مشرعة امام كل اللبنانيين على مختلف مشاربهم الروحية والسياسية والاجتماعية وستبقى صلة الوصل الجامعة لكل ما يؤدي الى الخير العام».