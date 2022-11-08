الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب ألبانيا للمحليين مساء غد في آخر تجاربه الودية بمعسكره الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، قبل العودة إلى الدوحة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته المرتقبة أمام منتخب الإكوادور في افتتاح مونديال قطر 2022 والذي سيقام في الـ 7:00 مساء 20 نوفمبر الجاري.



وكان المنتخب القطري خاض عدة مباريات ودية منذ منتصف يونيو الماضي، حيث واجه العديد من المدارس الكروية المختلفة.



هذا، وحرص سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر على زيارة بعثة منتخب قطر كرة القدم واطلع على آخر الاستعدادات المنتخب القطري قبيل خوض غمار مونديال قطر 2022، فضلا عن أنه حرص على حضور المباراة الودية التي خاضها العنابي أمام منتخب بنما والتي انتهت بفوز قطر 2-1.



إلى ذلك، أكد الاتحاد العربي لكرة القدم، دعمه لاستضافة قطر كأس العالم 2022، مشددا على أن المونديال القطري سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها.



وأعرب الاتحاد العربي في بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن دعمه لكافة خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، مجددا ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم.



وأكد الاتحاد في بيانه رفضه لكل حملات التشكيك «المغرضة التي لا تستند إلى حقائق»، وهدفها فقط التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية.



ودعا الاتحاد في ختام بيانه، محبي وعشاق كرة القدم في العالم للاستمتاع بكأس العالم كتجربة متميزة للتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية.



من ناحية أخرى، وصلت أمس بعثة المنتخب الياباني إلى الدوحة تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم.



وستقيم البعثة اليابانية في فندق «راديسون بلو» في العاصمة القطرية، وسيجري المنتخب الياباني تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهات المونديال على ملعب التدريب في نادي السد.



وعلى صعيد آخر، نفى المعلق القطري الشهير بشبكة قنوات beIN SPORTS يوسف سيف، الشائعات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية والتي تؤكد أنه قرر اعتزال التعليق نهائيا وأنه سيعلق «الميكروفون» بدلا من التعليق في الميكروفون خلال الفترة المقبلة وبالتحديد عقب اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس العالم والذي يجمع بين العنابي والإكوادور.