القاهرة - سامي عبدالفتاح



أثار قرار المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، عدم اختيار مهاجم الأهلي كريم فؤاد، الذي تألق مع الأهلي في مبارياته الأخيرة، جدلا شديدا بين المهتمين بشأن منتخب مصر، إلا أن بعض خبراء الكرة المصرية برروا ذلك بأن مركزه في الجناح الأيمن بالمنتخب يضم عددا من أصحاب الخبرات، على رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.



وانطلق بالأمس معسكر منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا، في القاهرة استعدادا لرحلة الكويت ومباراة بلجيكا الودية، المقرر إقامتها في الكويت 18 نوفمبر الجاري.



وضم الاختيار المبدئي 24 لاعبا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11، والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر بانضمام المحترفين.



وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، محمد شريف، و7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، عمرو السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري هم محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدي، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما محمود علاء ومروان عطية، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، ومحمود حمادة (فاركو)، ومصطفي عبدالرؤوف (حرس الحدود)، وأحمد ياسر ريان (سيراميكا)، وسيتم استبعاد عدد من اللاعبين من القائمة قبل انضمام اللاعبين المحترفين.



وفي مداخلة تلفزيونية، علق المحلل فاروق جعفر على استبعاد كريم فؤاد، بأنه لاعب سيكون له مستقبل كبير، لكن هناك بعض اللاعبين الآخرين يمتلكون خبرات دولية يمكنها أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية بشكل أفضل، مؤكدا أن منتخب مصر قوي رغم عدم تأهله لبطولة كأس العالم.