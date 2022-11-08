عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة د.سعاد أبل، عن رصد أعضاء التفتيش في الإدارة بالتعاون مع اللجنة الثلاثية، ممثلة بـ «مباحث الإقامة» و«الهيئة العامة للقوى العاملة»، مخالفات جسيمة لمستوصف في منطقة السالمية، حيث تبين ممارسة أشخاص مهنة طبية غير مرخصة في المستوصف ووجود عمالة غير مرخصة للعمل في المجال الطبي يمارسون إجراء تجميليا بدور غير مرخص العمل فيه من إدارة التراخيص الصحية.



وذكرت في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه تمت إحالة المـخـالـفين إلى الجهات الـقـانونـية المختصة، كما ستتم إحـالـة صـاحـب المـسـتـوصف والمدير الطبي الى جهاز المـسؤولية الطبية للتحقـيق في المخالفات.



وأهابت د.أبل بالمراجعين في القطاع الطبي الأهلي التأكد من حصول مزاولي المهنة على ترخيص المزاولة الصادر من إدارة التراخيص الصحية والتحقق منه عن طريق موقع وزارة الصحة الإلكتروني للاستعلام عن طبيب أو مؤسسة عبر الرابط:



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