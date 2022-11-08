نصرالله: نموذج رائع للتعاون الممتد بين القطاعين العام والخاص لما فيه من مصلحة أهلنا في الكويت ونأمل تطوره مستقبلاً في جميع المجالات

جـراق: هـي نذر بيد مما يترتب علينا القيام به تجاه كويتنـا الحبيبة

الرضوان: تجربة فريدة مع القطاع الخاص ونطمح لتجديدها وتطويرها

المراغي: حملات التبرع بالدم تعكس إستراتيجية مستشفى دار الشفاء المجتمعية



إيماناً بأهمية دورها المتزايد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصا منها على سد احتياجات المجتمع في وقت الأزمات، وتأكيدا منها على استراتيجيتها ورسالتها المتميزة في خدمة المجتمع، أوضح الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د.أحمد نصرالله أن اللقاء الذي جمع مسؤولي بنك الدم المركزي ومسؤولي مستشفى دار الشفاء يأتي بعد انتهاء الحملة التي نظمته المستشفى بالتعاون مع بنك الدم، والتي تمثلت باستحداث فرع لبنك الدم في مستشفى دار الشفاء منذ بدايات جائحة كورونا في عام 2020 وحتى يومنا هذا، حيث تم افتتاح فرع التبرع بالدم تابع لبنك الدم المركزي والذي يعكس الأهمية الكبرى لاستراتيجية مستشفى دار الشفاء في توفير كميات الدم للمستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص وقت الأزمة.



وأضاف د.نصرالله، في تصريحات على هامش احتفالية مستشفى دار الشفاء بانتهاء الحملة بحضور مسؤولي الحملة من بنك الدم المركزي ومستشفى دار الشفاء أمس، أن الفرع استقبل خلال العامين ونصف العام أكثر من 3000 متبرع بالدم، وتم تزويد بنك الدم المركزي بـ 2868 وحدة دم، الأمر الذي ساعد وبشكل كبير في التعامل مع الجائحة خلال الأيام الصعبة التي عانى منها كل أفراد المجتمع، كما أنه كان رافدا مهما للكثير من المستشفيات بالقطاعين الحكومي والخاص.



ولفت إلى أن الحملة، التي تعد الأكبر على مستوى القطاع الخاص في الكويت، عكست حرص مستشفى دار الشفاء على الاهتمام بالمجتمع، وتأكيد دورها المتزايد والمتنامي في خدمة المجتمع سواء كانت لمستشفى دار الشفاء أو المستشفيات الأخرى خارج مستشفى دار الشفاء.



وبين أن التعاون متواصل ومستمر بين مستشفى دار الشفاء وبنك الدم المركزي في المستقبل لتقديم مبادرات نوعية من شأنها توفير وحدات دم متزايدة لكل أبناء المجتمع، وذلك لإيماننا بأهمية الحفاظ على مجتمع صحي خال من الأمراض.



كما أكد د.نصرالله أن مستشفى دار الشفاء دائما سباق في تقديم مبادرات نوعية تعزز دور وزارة الصحة وكذلك تفتح الكثير من المجالات لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.



وبين أن مستشفى دار الشفاء هو الوحيد في القطاع الخاص الذي قام بافتتاح هذا الفرع التابع لبنك الدم المركزي وساهم في خلق حالة وعي مجتمعي ليس على مستوى الشركاء وفريق العمل فقط، ولكن على مستوى المراجعين الذين بدورهم أبدوا حماسا منقطع النظير للتبرع بالدم وهي من الصفات الأصيلة لأبناء المجتمع الكويتي وقت الأزمات.



وقال: تأسيس الفرع يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع الطبي والصحي في الكويت وساهم بشكل كبير في تغطية جزء كبير من احتياجات المستشفيات في القطاع الحكومي ومستشفى دار الشفاء.



وبين أن المستشفى قام بتوفير وحدات دم بلازما لمرضى العمليات خلال جائحة كورونا التي كان لها أهمية كبيرة في إنقاذ الكثير من المرضى خلال تلك الجائحة.



وأكد د.نصرالله استمرار الدور المجتمعي للمستشفى في كل المجالات المجتمعية التي يمكن من خلالها تحقيق منظومة صحية مستدامة، قائلا إن مستشفى دار الشفاء هي مؤسسة طبية صحية اجتماعية تسعى لتحقيق خير الكويت في كل مجال يمكن أن تؤديه، موضحا أن المستشفى مستمر في تقديم المزيد من المبادرات الاجتماعية في قادم الأيام.



وبين أن التوعوية المجتمعية بأهمية التبرع بالدم هي مسؤولية مجتمعية متكاملة، بما فيها مستشفى دار الشفاء، فالتبرع بالدم هو في واقع الأمر عطاء ينقذ حياة، كما أنه لا يترتب عليه أي أضرار على الإطلاق، وأضاف أن التبرع بالدم دعوة مفتوحة للجميع حتى يكون المجتمع الكويتي أكثر صحة.



وأضاف قائلا: لا نألو جهدا بتعزيز الثقافة الصحية لدى جميع فئات المجتمع، من جامعات وطلاب مدارس وغيرهم من فئات المجتمع لتدعيم رؤيتنا في مجال المسؤولية المجتمعية وتبصير كل أطياف المجتمع بضرورة بناء ثقافة طبية متكاملة بين جميع أفراد المجتمع، عبر الاستعانة بفريق طبي متميز من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية.



دور مستمر



من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء طالب جراق أن الحملة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به مستشفى دار الشفاء في خدمة المجتمع وهي أيضا امتداد لحملات سابقة قام بها المستشفى منذ عام 2008 حتى يومنا هذا والتي تشكل رسالة مستشفى دار الشفاء المستمرة في خدمة المجتمع.



وأوضح جراق أن التعاون مع بنك الدم المركزي يعزز تلك الرسالة ويخدم كل أطياف المجتمع، ويؤكد أن مستشفى دار الشفاء يحمل رسالة مهنية وصحية متميزة في جميع المجالات.



توعوية مجتمعية



بدورها، لفتت مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان إلى التعاون بين إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة في بنك الدم المركزي ومستشفى دار الشفاء، وكان للمستشفى دور في الخدمة المجتمعية وتشجيعهم للتبرع بالدم منذ 2008، لافتة إلى أن دور إدارة خدمات نقل الدم هو تشجيع حملات التبرع لكل الحملات المعنية بالتبرع الدم وتسهيل كل الإجراءات المعنية بها.



وأوضحت أنه تم التعاون مع مستشفى دار الشفاء لإقامة حملات التبرع بالدم سنويا حتى عام 2020، حيث تم تأسيس فرع تابع لبنك الدم المركزي في مستشفى دار الشفاء، ولفتت إلى أنه رغم التحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا، إلا أن عدد المتبرعين كان في تزايد.



وأشارت إلى أنه مع تطور الخدمات الطبية ارتأينا بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء توفير هذا الفرع مؤقتا على أن يتم افتتاحه وتشغيله بشكل أفضل وهو أمر متعارف عليه في كل الأعمال التي تتم في البداية.



وقالت: خلال العامين ونصف منذ افتتاح الفرع، كان هناك حوالي 2868 وحدة دم وهذا رقم كبير للغاية، خاصة في وقت جائحة كوورنا، وشددت الرضوان على أن الفرع يجسد أهمية كبيرة في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.



خطة إستراتيجية



بدوره، أشار المدير الطبي ورئيس قسم المختبرات ومسؤول حملة التبرع الدم في مستشفى دار الشفاء د.محمد المراغي إلى أن علاقة مستشفى دار الشفاء ببنك الدم المركزي طويلة وممتدة منذ 2008 وقمنا بعمل حملات منذ 2014 و2018 و2019 ولاحظنا تزايد عدد المتبرعين بشكل كبير.



ولفت إلى أن الدور المجتمعي لمستشفى دار الشفاء هو جزء أساسي من خطته الاستراتيجية، مبينا أنه بعد النجاح الكبير الذي شهده المستشفى في 2018 و2019 وما حققه من نجاحات كبيرة، حيث إن المستهدف كان 200 متبرع، إلا أن العدد الذي شهدته الحملة كان أكبر من ذلك بكثير، حيث سجلت رقما قياسيا بلغ 355 وحدة دم، وهو أكبر رقم حققته الحملات على مستوى القطاع الخاص.



وأضاف المراغي: بعد هذا النجاح الكبير، ارتأت مستشفى دار الشفاء الانتقال إلى خطوة أكبر، حيث إنه بالتعاون مع بنك الدم المركزي، تم إقامة حملة دائمة داخل مستشفى دار الشفاء والتي مثلت أكبر حملة دائمة للتبرع بالدم في القطاع الخاص بالكويت، والتي بدأت في الأول من مارس 2020 وامتدت لمدة عامين ونصف تقريبا.



إقبال كبير



وبين أن هناك اقبالا كبيرا شهدته الحملة من الشركاء داخل وخارج المستشفى والمراجعين والأطقم الطبية، موضحا أنه بعد مضي عام من الحملة، تمت مراجعة الأداء فوجدنا ألف متبرع تقريبا وهو رقم كبير للغاية.



وأوضح أنه بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا، زاد الإقبال على الحملة من المراجعين وكذلك من الشركات والفريق الطبي العامل، وكان وجود الحملة في المستشفى بشكل دائم سهل الكثير على الراغبين في التبرع، وهو ما حقق أرقاما قياسية بنهاية أكتوبر 2022، فقد تجاوز عدد الزائرين للحملة وعدد المتبرعين أكثر من 3000 متبرع وتم تزويد بنك الدم بعدد 2868 وحدة دم.



وبين أن تلك الحملة كانت ناجحة بشكل قياسي من حيث عدد المتبرعين أو مدة الحملة، ولفت إلى أن مستشفى دار الشفاء بات واحدا من بين العشرة المكرمين من قبل بنك الدم، كما أنه المستشفى الوحيد الذي تم تكريمه. وقال إن التعاون قائم بين المستشفى وبنك الدم من خلال تنظيم حملات للتبرع بالدم، وسيشهد المزيد من حملات التبرع بالدم مستقبلا.