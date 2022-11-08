قال مصدران مطلعان إن الكويت تعتزم تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة الزور التي تم تشغيلها حديثا، وهي أكبر مصفاة في البلاد، بحلول منتصف نوفمبر.



وذكر أحد المصدرين أن شحنة النفتا التي تبلغ 40 ألف طن ستتجه إلى آسيا. وقالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، التي تدير المصفاة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، إن المرحلة الأولى من مصفاة الزور بدأت عملياتها التجارية بعد تأخير طويل.

وأضاف المصدران أن المصفاة تستعد أيضا لتصدير ما بين 40 و50 ألف طن من وقود الطائرات هذا الشهر، وقال المصدر الأول إن شحنة وقود الطائرات بيعت إلى وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في إيطاليا، ومصفاة الزور مصممة لمعالجة الخامات الثقيلة وتضم ثلاث وحدات لتقطير الخام.