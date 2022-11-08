أكدت الھیئة العامة للغذاء والدواء أنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبیة من المستحضرات الصیدلانیة حتى عند استخدامھا بالجرعات الصحیحة.

وأوضحت الھیئة أن الأعراض الجانبیة ھي تأثیرات غیر مقصودة وغیر مرغوب فیھا تحدث أثناء استخدام الأدوية أو اللقاحات أو المستحضرات العشبیة والمكملات الصحیة.

وأشارت إلى 4 خطوات لتفادي تلك الأعراض وھي: عدم استخدام الأدوية الوصفیة بدون وصفة طبیة، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبیب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبیة المذكورة في النشرة الدوائیة لتخفیف الأعراض، والاھتمام بالعادات الصحیة مثل الرياضة والتغذية السلیمة التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصیدلانیة.