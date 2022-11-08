تراجعت وتيرة أرباح وإيرادات شركة الدواء الألمانية /بيونتيك/ في الربع الثالث، وذلك حسبما أعلنت الشركة في مدينة ماينتس

وحققت بيونتيك المصنعة للقاح كورونا في الفترة المشار إليها صافي أرباح بقيمة تقارب 8ر1 مليار يورو مقارنة بـ 2ر3 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ذات السياق، تراجعت الإيرادات من نحو 1ر6 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2021 إلى نحو 5ر3 مليار يورو في الربع الثالث من 2022، ونوهت بيونتيك إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تقلبات في الإيرادات الفصلية.

وقالت بيونتيك إنها تقوم حاليا بالتعاون مع شريكتها الأمريكية فايزر بالمضي قدما في توسيع نطاق مركزها الريادي وذلك من خلال طرح لقاحهما المعدل لسلالتي متحور أوميكرون الفرعيتين بي ايه5/4. في الأسواق في العديد من دول ومناطق العالم.

ورفعت بيونتيك من توقعاتها لإيرادات لقاح كورونا للعام الحالي وقالت إنها ستتراوح بين 16 و17 مليار يورو لتحصرها بذلك في الجزء الأعلى من النطاق الأصلي الذي كانت قدرته بين 13 و17 مليار يورو.