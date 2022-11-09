الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، في لقائه مع برنامج «للقصة بقية» على قناة الجزيرة، أن قطر تعرضت لحملة شرسة منذ إعلان استضافة كأس العالم، ولكن تركيزنا حاليا على إنجاح النسخة الأولى في المنطقة العربية لتكون البطولة الأفضل في تاريخ كأس العالم، ونحن جاهزون لتقديم بطولة مذهلة واستثنائية تشرف كل العرب.



وقال الخاطر: تعودنا على الانتقادات منذ 12 عاما ورددنا على بعضها إعلاميا وأيضا قانونيا، وهناك صحف كانت ضد قطر من اليوم الأول، ولكن هناك بعض الصحف العالمية التي كنا نرى أن لديها مصداقية، ولكنها تحولت إلى صحف صفراء، ولا يعنينا الرد على الصحف الصفراء، والأولوية حاليا هي إنجاح البطولة والتركيز على تنظيمها على أكمل وجه.



وأشار الخاطر إلى أن الدول الأوروبية تعتقد أن بطولة كأس العالم حكر على دول أوروبا، حيث احتضنت 11 بطولة من أصل 22، ولا يرضيها أن تستضيف دولة مثل قطر أو دولة عربية مسلمة البطولة.



وأكد أن 40 مليون طلب على تذاكر كأس العالم بيع منها 3 ملايين تذكرة، كما أن 1.2 مليون مشجع سيحضرون إلى قطر، وكل المؤشرات تؤكد أنها ستكون استضافة ناجحة.



وحول طرد بعض الأشخاص من مساكنهم لتوفير سكن للبطولة، قال: هذا غير صحيح، ولكن هناك بعض الحالات متعلقة بملاك العقارات التي استغلت انتهاء العقود من أجل تأجير عقاراتهم في البطولة.



إلى ذلك، أعلن السفير الفرنسي في قطر جان- باتيست فيفر أن عشرة آلاف مشجع فرنسي على الأقل سيحضرون المونديال وأن 300 عسكري وشرطي فرنسي سيشاركون في تأمينه، رافضا فكرة «مقاطعة» العرس الكروي.



وفي مقابلة تلفزيونية، حل السفير الفرنسي ضيفا على قناة «الكأس» الرياضية المحلية حيث تكلم باستفاضة وبلغة عربية متقنة عن موقف بلاده من الدعوات التي أطلقت لمقاطعة المونديال الذي تنطلق مباراته الأولى في 20 الجاري.

وقال «هناك أناس يسألون عن موقف فرنسا؟ هل هناك مقاطعة من جانب فرنسا؟ الجواب هو طبعا كلا، ففرنسا لن تقاطع كأس العالم».



هذا، ويختتم منتخب قطر الأول لكرة القدم سلسلة مبارياته الودية بلقاء منتخب ألبانيا للمحليين والمقرر لها في الـ 7:30 مساء اليوم على هامش معسكر العنابي في إسبانيا استعدادا لخوض المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، أمام منتخب الإكوادور في الـ 7:00 مساء 20 نوفمبر الجاري على ستاد البيت.



إلى ذلك، وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى الدوحة فجر أمس ليكون أول المنتخبات وصولا إلى الدوحة استعدادا لكأس العالم، وسيقيم المنتخب في المدينة التعليمية، ويحل بالمجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وپولندا.



ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأرجنتيني الدوحة الخميس متوجهة إلى أبوظبي الإماراتية استعدادا لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الإماراتي والمقرر لها 16 نوفمبر كآخر المباريات الودية للمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق كأس العالم.