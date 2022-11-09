القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود الى القاهرة خلال ساعات رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بعد رحلة علاجية طويلة، وطلب الخطيب من نائبه العامري فاروق أن يكون ملف إنشاء ستاد الأهلي الجديد، له الأولوية على طاولة مجلس الإدارة، بعد أن أجرى الخطيب خلال رحلته العلاجية اتصالات مباشرة مع شركات كبيرة لتمويل بناء الاستاد، بمقر النادي في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وفي مقدمتها شركة أليانز، الى جانب مستثمرين من دولة الإمارات.



إلى ذلك، وفي الوقت الذي يواصل فيه منتخب مصر تدريباته استعدادا لرحلة الكويت، يخوض اليوم فريقا فيوتشر وبيراميدز مباراتين في جولة الإياب لدور الـ 32 الإضافي، والذي يفتح الطريق للفائزين في هذه الجولة للانضمام الى دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.



ففي السابعة مساء بتوقيت الكويت، يخوض فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، مواجهته أمام أول أغسطس الأنغولي، باستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وفي الثامنة مساء مباراة بيراميدز مع نيجيليك بطل النيجر بملعب الدفاع الجوي، وكان بطل النيجر قد فاز على بيراميدز في لقاء الذهاب 1/0.