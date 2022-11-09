القاهرة - محمد صلاح



أوشكت الفنانة هند صبري على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد «مهب الريح»، والذي يتكون من 45 حلقة، من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، وهو العمل المأخوذ عن المسلسل الأميركي «The Good Wife»، حيث ذكرت تقارير صحافية أنه تبقى لها 3 أسابيع فقط.



و«مهب الريح» بطولة: هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.



ويعرض لهند صبري حاليا في السينمات فيلم «كيرة والجن»، والذي تشارك في بطولته إلى جانب: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، والعمل مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، كما يعرض لها فيلم «فضل ونعمة»، بطولة: ماجد الكدواني، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الزوجين فضل (ماجد الكدواني) ونعمة (هند صبري) اللذين يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.