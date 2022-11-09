دمشق - هدى العبود



تعرض الفنان السوري يحيى بيازي لجلطة دماغية أصيب على إثرها بالشلل النصفي وصعوبة كاملة في النطق، ويخضع الآن لبرنامج علاجي لمحاولة التخلص من أثار الجلطة الدماغية التي أثرت بشكل كبير على حالته الصحية.



كما تردد في الأوساط الفنية ان الفنان بيازي يعاني من مرض التصلب اللويحي وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ويسبب تلفا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية، فيما لم يؤكد ذلك رسميا من قبل الممثل السوري.



وفي اتصال بين الفنان وائل شرف وزميله بيازي من خلال التكتوك «قال بيازي لزميله شرف معاتبا زملاءه بالوسط الفني» إن شرف أول ممثل سوري يتصل عليه، مبينا ان كل العالم يعرف بمرضه ولكنه لم يتلق أي اتصال منهم، وفي اتصال هاتفي لـ«الأنباء» مع نقيبة الفنانين لفرع دمشق الفنانة تماضر غانم قالت: انها تواصلت مع الفنان بيازي منذ ثلاثة أيام ولم يحدثها عن إصابته كما أنه لا يتواجد حاليا خلال تعرضه للجلطة بسوريا.



يذكر ان الفنان يحيى بيازي هو فنان سوري تخريج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق دفعة 2005، حيث ضمت دفعته الفنانين: رنا شميس، جابر جوخدار، محمد الأحمد، مجد فضة.



واشتهر بيازي بأدوار رئيسة في العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة من أبرزها اسناد دور بطولة رئيسي في مسلسل باب الحارة الشهير الذي كان يعرض خلال شهر رمضان من الأعوام الماضية، ويعتبر بيازي واحدا من الشخصيات السينمائية البارزة في مجال الدراما المؤثرة في العالم العربي، وله العديد من التجارب في التأليف إضافة الى التمثيل مسرحيا وسينمائيا، كما انه شارك الكاتب زكي مارديني، في كتابة مسلسل «زوال»، وأيضا كتابة ثلاثية «نور العين» في مسلسل مدرسة الحب، بالإضافة الى أنه كان في بداية حياته الفنية راقصا من خلال دخوله الى معهد الفنون المسرحية والتمثيل.