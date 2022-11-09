اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن افتتاح مركز الإطفاء (عريفجان) رقم 2 نموذج 2021 بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية برعاية وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبتنظيم القوة العامة للإطفاء بحضور الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.راشد العنزي ممثلا للمؤسسة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان مبنى الاطفاء تم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يعتبر ثاني مبنى اطفاء بمدينة صباح الأحمد وبلغت تكلفة المشروع 1.324.000.000 دينار على مساحة إجمالية 11.888م2، حيث يشمل المبنى والساحات الخارجية ويتكون من 4 طوابق (سرداب، دور أرضي، دور أول، سطح).



كما يحتوي المبنى على مكاتب الإدارة والضباط ومهاجع النوم مع لوازمها من مطابخ وحمامات وصالات استراحات وصالات رياضية وحمام سباحة ومسجد وغرف الخدمات والكهرباء والمولد، وتحيط بالمبنى الساحات الخارجية وبها مواقف السيارات وأحواض الزراعة والأرصفة وبرج التدريب يعلوه برج الاتصالات.



وتؤكد المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصها الدائم على تسريع وتيرة تنفيذ البنى التحتية بمشاريعها الاسكانية والمباني الخدمية التي تخدم اهالي المشروع توفيرا لسبل الراحة للمواطنين.