دارين العلي



اجتمعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز مع لجنة الأمطار بحضور ممثلين عن 15 جهة حكومية. واستمعت بوقماز إلى الخطط الموضوعة والإجراءات التي تم تنفيذها لتفادي تجمعات مياه الأمطار، خصوصا في المواقع الحرجة وكيفية التعامل معها، وفقا لتلك الخطط، مشددة على ضرورة وجود خطة بديلة في حال هطول أمطار غزيرة وسرعة إدخالها حيز التنفيذ، خصوصا في المواقع الحرجة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتفادي أي أضرار يمكن أن تلحق بهم أو بممتلكاتهم. واستعرض ممثلو الجهات الجهود التي بذلتها جهاتهم استعدادا لموسم الأمطار.