وصل الى المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والوفد المرافق له وذلك للمشاركة في الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.



وكان في استقبال الخالد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد وأعضاء السفارة.



وأعرب الخالد عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذله من جهد واهتمام للترتيب للاجتماع.



وأضاف أنه لمن دواعي سروري أن ألتقي على هذه الأرض الطيبة بإخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يكتسب اهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية لمصالحنا الوطنية وفي ظل مرحلة تتسارع فيها الاحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا.



هذا، وكان في وداع الشيخ طلال الخالد عدد من القيادات الأمنية يتقدمهم وكيل الوزارة الفريق انور البرجس ورئيس جهاز امن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف.