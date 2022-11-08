الخرطوم - 8 - 11 (كونا) -- قال مدير ادارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي اليوم الثلاثاء ان الكويت رائدة في حماية الطفل والمحافظة على حقوقه ومكتسباته وتولي هذه الفئة اهتماما كبيرا.



واضاف مدير ادارة الحضانة العائلية في ورقة بعنوان "مشروع الام البديلة بدار الاطفال التابع لمجمع دور الرعاية الإجتماعية" اثناء انعقاد المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل بالخرطوم ان الكويت تسعى جاهدة نحو توفير الرعاية الايوائية الشاملة للاطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية من خلال برامج نوعية وتربوية تساعد في تنشئة هولاء الاطفال تنشئة سليمة.



واشار العجمي الى اهم النتائج الايجابية لهذا المشروع على هؤلاء الاطفال وهو اكتسابهم السلوكيات السليمة والصحيحة ومساعدتهم نحو الاستقرار النفسي والاجتماعي وخلق ارتباط اسري لديهم من خلال تواجد ام بديلة على مدار الاسبوع.



واضاف "هذا المشروع ساهم في ارتفاع التحصيل الدراسي للاطفال بشكل واضح وملفت وارتفاع القدرة المعرفية والالمام بالعادات والتقاليد السليمة".



وانطلقت بالخرطوم يوم امس اعمال المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل الأساسية من منظور التنمية المستدامة بمشاركة منظمات دولية واقليمية للقضاء على معاناة الأطفال من سوء تغذية وتقزم وفاقدي السند إلى جانب التسرب المدرسي والتسول المنظم.



ويستمر المؤتمر لثلاثة ايام ويناقش 36 ورقة حول قضايا الطفولة المختلفة.