القاهرة - محمد صلاح



دائما ما تنحصر خلافات النجمات مع بعضهن بسبب الغيرة والخلاف على تصدر الأسماء على تترات المسلسلات أو «أفيش» الأفلام، والصراع أحيانا على الزواج من طليق زميلتها الفنانة، ومجاملات المخرجين لزوجاتهن، حيث تدور الأزمات التي تصل الى الجفاء والخصام واحيانا العداء.



أزمة مي عمر من جهة وياسمين صبري ونسرين أمين من جهة أخرى تعود للاشتعال كل فترة، رغم أن الأزمة كانت عام 2019 بسبب مجاملة المخرج محمد سامي لزوجته مي على حساب ياسمين ونسرين في مسلسل «الأسطورة»، وامتد الأمر وقتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.



خلاف الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج بسبب كثرة التصريحات المضادة وعبارات السخرية المتبادلة بين الاطراف الأربعة بعد تدخل زوجيهما في الخلاف، وكلما هدأت الأمور تنطلق كلمات أو تنشر صورة تفجر الأزمة من جديد.



وبدأت الخلافات بين الفنانتين أصالة وأنغام حينما اتهمت أصالة أنغام بالغدر والخيانة بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، رغم أن زوجته الاولى قريبة طليق أصالة، فقامت بحذف متابعتها لأنغام عبر «إنستغرام»، وبعدها اعتذرت لأنغام، ولكن الاخيرة رفضت اعتذارها وما زال الخلاف مستمرا.



وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن حقيقة خلافها مع الفنانة درة جاء خلال مشاركتهما في فيلم «مصور قتيل»، حيث فوجئت أنها لا تصافحها وتتعامل معها بأسلوب جاف، وعلمت بعدها أنها طلبت من المنتج حذف اسم حورية من «الافيش».



ملف أزمات الفنانة رانيا يوسف به العديد من الأسماء، منها مشكلتها مع الفنانة زينة بسبب مسلسل «أرض النعام»، التي طلبت من المنتج ان يوضع اسمها قبل رانيا، وبعدها قررت الا يجمعهما عمل فني، كذلك انها لا ترغب في العمل مرة أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق بسبب مشاركتهما في فيلم «ريكلام».



وأعلنت الفنانة سمية الخشاب عن غضبها من الفنانة وفاء عامر بعد أن هاجمتها الأخيرة، بسبب علاقتها بأحمد سعد، ودافعت عن ريم البارودي، وردت على وفاء بقوة، والطريف ان الخلاف انتهى بانفصاله عن ريم وسمية وتزوج غيرهما.