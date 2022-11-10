القاهرة - محمد صلاح



عادت الفنانة يسرا اللوزي إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لمدة عام ونصف العام حزنا على وفاة والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي، وكذلك لرعاية ابنتها بعد تعرضها لظروف صحية.



عودة يسرا جاءت بنشاط فني مكثف، حيث تشارك في بطولة فيلم عنوان «جروب الماميز» الذي انطلق تصويره مؤخرا، ويشارك في بطولة: ريم مصطفى وروبي وبيومي فؤاد، والعمل تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح، كما تعاقدت اللوزي على المشاركة في بطولة مسلسل «جميلة» والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.



وكانت آخر أعمال يسرا اللوزي حكاية «بالورقة والقلم» من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، والذي تم عرضه في أغسطس 2021، مع نور محمود وعلي الطيب وعماد رشاد، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.