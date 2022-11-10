بعد الإطلاق العالمي لسيارة نيسان Z الجديدة كليا واستعدادا لوصولها المرتقب إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، تفخر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت، بأن تلقي بعض الضوء على مسيرة هذا الطراز العريق وتاريخه الغني الممتد على مدى أكثر من 7 أجيال ونصف قرن من الزمن.

فقد رسخت نيسان Z مكانتها منذ طرحها عام 1969 كسيارة منافسة قوية على حلبات السباق وخارجها، حيث بيعت منها أكثر من 1.8 مليون وحدة إلى الآن وحظيت بإعجاب هواة السيارات حول العالم.



وفيما يلي تسترجع نيسان البابطين تراث نيسان Z الغني الممتد على 5 عقود و7 أجيال:



الجيل الأول: أطلقت نيسان (240Z) كما كانت تعرف سابقا عام 1969، وشكلت الجيل الأول من سيارات نيسان Z التي طبعت تاريخ السيارات الرياضية، فبعد 3 سنوات من البحث والتصميم، أصبحت نيسان 240Z سيارة كوبيه عصرية بمقعدين ومزودة بمحرك من 6 اسطوانات وبيعت منها أكثر من 520 ألف وحدة على مستوى العالم، مسجلة رقما قياسيا في مبيعات السيارات الرياضية.

وساهم أداؤها القوي في مشاركة الجيل الأول من نيسان Z في رالي سفاري شرق أفريقيا التاسع عشر عام 1971 والفوز به.



الجيل الثاني: تميز الجيل الثاني من نيسان Z (280ZX) الذي تم إطلاقه عام 1978 بتصميم متجدد طال المقصورة الداخلية والهيكل الخارجي وبمستويات أعلى من الفخامة كان الهدف منها تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملاء السيارات الرياضية، فقد زودت 280ZX بفرامل قرصية على العجلات الأربع، وتوافرت بنموذج مقاعد 2 + 2، وبطراز توربو، وكانت أول طراز من نيسان مزود بسقف T-top.



الجيل الثالث: تطورت نيسان Fairlady Z بعد بضع سنوات لتصبح عام 1983 سيارة الجيل الثالث (300ZX)، وبات يتوافر فيها مكيف ومقاعد جلدية كميزة قياسية بالتزامن مع محافظتها على أساسيات الطرازات السابقة التي أحبها العملاء.



الجيل الرابع: تم إطلاق الجيل الرابع عام 1989، وتميز عن الطرازات السابقة بتصميمه الجريء والفريد الذي بدا واضحا عند الواجهة الأمامية ذات المصابيح المائلة بزاوية أكثر من 60 درجة، ومن خلال المقصورة الانسيابية والمسافة القصيرة بين العجلات ومقدمة السيارة وواجهتها الخلفية والتي عززت أداءها وقدرتها على المناورة. ويعد الجيل الرابع أول سيارة نيسان Z تزود بمحرك بشاحن توربيني مزدوج.



الجيل الخامس: استأنفت نيسان عام 2002 إنتاج طراز نيسان Z بعد توقف لمدة 6 سنوات وطرحت 350Z التي احتفت بالطرازات السابقة من خلال عدد من عناصر التصميم المستوحاة من 240Z الشهيرة.



الجيل السادس: طرحت نيسان 370Z عام 2009 كطراز كوبيه ورودستر وقد تميزت بتصميم أنيق وديناميكي وزودت بمحرك V6 من 6 اسطوانات مصنوعة من الألمنيوم وتبلغ سعته 3.7 ليترات ويولد 332 حصانا، وأطلقت نسخة نيسمو معززة التصميم لاحقا والتي رفعت طاقة السيارة لتصل إلى 350 حصانا.



الجيل السابع: تتميز نيسان Z الجديدة كليا بعناصر تصميمية مستوحاة من الطرازات السابقة وتحتفي بالتراث الغني للسيارة الرياضية الممتد على 50 عاما.

ويعد الطراز الجديد كليا من نيسان Z الأقوى حتى تاريخه والأول الذي يثري تجارب القيادة من خلال نظام التحكم في الانطلاق الذي زود به.